Минасян назвал чемпионат, в который стоит перейти Сперцяну

Бывший главный тренер сборной Армении Вардан Минасян поделился мнением о полузащитнике «Краснодара» Эдуарде Сперцяне.

По мнению специалиста, 22-летний футболист уже дорос до того, чтобы выступать в Европе. Минасян отметил, что по стилю игры Сперцяну больше всего подошёл бы чемпионат Испании.

«Сейчас две очень сильных лиги — английская и итальянская, они опережают остальных в топ-5 чемпионатов на данный момент. Эдуарду надо начинать именно играть, и в Испании у него на это будет больше шансов», — приводит слова Минасяна «РБ Спорт».

В качестве примера для Сперцяна тренер привёл путь полузащитника «Интера» Генриха Мхитаряна, который в своей карьере шёл по нарастающей.

В текущем сезоне Сперцян провёл за «Краснодар» 36 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 11 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 9 миллионов евро.