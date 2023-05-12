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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Минасян назвал чемпионат, в который стоит перейти Сперцяну

12 Мая 2023 • 09:14 Комментировать
Зенит
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Краснодар
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13.05 16:30

Бывший главный тренер сборной Армении Вардан Минасян поделился мнением о полузащитнике «Краснодара» Эдуарде Сперцяне.

По мнению специалиста, 22-летний футболист уже дорос до того, чтобы выступать в Европе. Минасян отметил, что по стилю игры Сперцяну больше всего подошёл бы чемпионат Испании.

«Сейчас две очень сильных лиги — английская и итальянская, они опережают остальных в топ-5 чемпионатов на данный момент. Эдуарду надо начинать именно играть, и в Испании у него на это будет больше шансов», — приводит слова Минасяна «РБ Спорт».

В качестве примера для Сперцяна тренер привёл путь полузащитника «Интера» Генриха Мхитаряна, который в своей карьере шёл по нарастающей.

В текущем сезоне Сперцян провёл за «Краснодар» 36 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 11 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 9 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Вардан Минасян Эдуард Сперцян
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