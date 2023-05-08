Сафонов: «Матч с «Крыльями» должен был завершиться победой «Краснодара»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о победе над «Крыльями Советов» (2:1) в матче 26-го тура РПЛ.

Напомним, что решающий мяч «быки» забили в самой концовке встречи, на 89-й минуте. По мнению Сафонова, конечный итог игры справедлив, так как «Краснодар» провёл хороший матч, сыграв против самарской команды лучше, чем в Кубке России.

«Достойно победили, матч и должен был завершится нашей победой, потому что мы доминировали во владении, подходах и создании моментов. Считаю, что всё закономерно», — цитирует Сафонова «Матч ТВ».

После 26 туров РПЛ «Краснодар» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 42 очка. Свой следующий матч «быки» проведут 13 мая против «Зенита», который уже официально стал чемпионом нынешнего сезона. Начало — в 16:30 по московскому времени.