Агент — о возможном переходе Эраковича в «Краснодар»: «Думаю, пацан хочет поиграть в Лиге чемпионов»

Деян Йоксимович, агент защитника «Црвены Звезды» Страхини Эраковича, высказался о возможном переходе своего клиента в «Краснодар».

Ранее сообщалось, что «Црвена Звезда» приняла предложение российского клуба по трансферу 22-летнего серба в размере 9 миллионов евро.

«Краснодар»? Это какая-то старая новость, ещё даже с прошлого года. Думаю, пацан хочет поиграть в Лиге чемпионов, а «Црвена Звезда» выступит в групповом турнире», — цитирует Йоксимовича «РБ Спорт».

В текущем сезоне Эракович провёл за «Црвену Звезду» 42 матча, в которых отметился двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Сербии в 7 миллионов евро.