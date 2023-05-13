Агент Селюк сделал прогноз на матч «Зенит» — «Краснодар»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ, в котором «Зенит» примет на своём поле «Краснодар».

Напомним, что «Зенит» досрочно стал чемпионом, обыграв в своём прошлом матче «Спартак» (3:2). По мнению Селюка, несмотря на достигнутый результат, предстоящая встреча будет важна для петербургской команды, так как после неё будет вручён главный трофей сезона.

«Ожидается праздник, хозяевам желательно побеждать в такой день, но задача решена, поэтому через не могу сыграть будет сложно. Моя ставка: обе команды забьют», — приводит слова Селюка «СпортКП».

Матч «Зенит» — «Краснодар» состоится сегодня, 13 мая. Начало — в 16:30 по московскому времени.