Защитник «Краснодара» Кайо может пропустить игру с «Зенитом»

Защитник «Краснодара» Кайо рискует пропустить матч 27-го тура РПЛ против «Зенита».

По информации «РБ Спорт», 27-летний бразилец простудился, поэтому тренерский штаб «Краснодара» не хочет рисковать здоровьем своего игрока.

В текущем сезоне Кайо провёл в составе «быков» 25 матчей, не отметившись в них результативными действиями.

Матч «Зенит» — «Краснодар» состоится в субботу, 13 мая, и начнётся он в 16:30 по московскому времени. Отметим, что петербургская команда досрочно выиграла чемпионат России. «Краснодар» же сейчас занимает шестую строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 42 набранных очка.