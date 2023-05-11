Игонин не уверен, что Гойло будет играть в основном составе «Зенита»

Бывший футболист питерского «Зенита» и раменского «Сатурна» Алексей Игонин оценил официальную весть о том, что голкипер «Пари НН» Никита Гойло продолжит карьеру в составе «сине-бело-голубых».

«Никто сейчас не гарантирует, что этот футболист будет играть в основном составе. Полагаю, Сергей Семак во время игровой подготовки в межсезонье даст шанс молодым игрокам для того, чтобы они могли заявить о себе и закрепиться в основе», - цитирует Игонина «Спорт-Экспресс».

Напомним, о возвращении вратаря в систему питерского клуба сегодня официально объявила пресс-служба «Зенита».

«В «Зените» очень серьезная конкуренция, и время покажет, как он к ней готов», - добавил Игонин.