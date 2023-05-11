Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игонин не уверен, что Гойло будет играть в основном составе «Зенита»

11 Мая 2023 • 18:56 Комментировать
Зенит
...
Краснодар
1 1.40 X 5.10 2 7.10
13.05 16:30

Бывший футболист питерского «Зенита» и раменского «Сатурна» Алексей Игонин оценил официальную весть о том, что голкипер «Пари НН» Никита Гойло продолжит карьеру в составе «сине-бело-голубых».

«Никто сейчас не гарантирует, что этот футболист будет играть в основном составе. Полагаю, Сергей Семак во время игровой подготовки в межсезонье даст шанс молодым игрокам для того, чтобы они могли заявить о себе и закрепиться в основе», - цитирует Игонина «Спорт-Экспресс».

Напомним, о возвращении вратаря в систему питерского клуба сегодня официально объявила пресс-служба «Зенита».

«В «Зените» очень серьезная конкуренция, и время покажет, как он к ней готов», - добавил Игонин.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Алексей Игонин Никита Гойло
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ КРАСНОДАР
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Мая
19:53 · Россия. Премьер-лига
Пименов: «Календарь у «Спартака» легче, чем у конкурентов за серебро РПЛ»
19:47 · Россия. Премьер-лига
Масалитин считает продление контракта ЦСКА с Щенниковым бессмысленным
19:40 · Россия. Премьер-лига
Тарасов уверен, что Сёмин ещё может вернуться в РПЛ
19:28 · Россия. Премьер-лига
Гогниев подтвердил, что его бывший помощник попал в реанимацию
19:13 · Россия. Премьер-лига
Таранов назвал лучший футбольный клуб России по инфраструктуре
19:11 · Россия. Премьер-лига
Ерохин: Посмотрим, что будет после ухода легионеров из «Зенита»
19:00 · Россия. Премьер-лига
Мостовой перечислил ключевых игроков «Зенита»
18:56 · Россия. Премьер-лига
Игонин не уверен, что Гойло будет играть в основном составе «Зенита»
18:48 · Россия. Премьер-лига
Вера не смог назвать главного соперника «Оренбурга»
18:42 · Россия. Премьер-лига
76-летний Сёмин готов и дальше тренировать
18:40 · Россия. Премьер-лига
Бывший тренер «Химок» и «Алании» попал в реанимацию
18:37 · Россия. Премьер-лига
Мостовой назвал лучшего российского игрока «Зенита»
18:35 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» ответили на вопрос о состоянии Норманна и Нгамалё
18:32 · Россия. Премьер-лига
Руслан Нигматуллин заявил, что будет переживать за «Факел» Евсеева
18:31 · Россия. Премьер-лига
Сёмин рассказал, чего пожелал себе на 76-летие
Все новости
Рекомендуем