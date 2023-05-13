Ивич: «У нас четыре игрока на прошлой неделе стали недоступными»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Зенитом».

- Для нас каждый следующий матч самй важный. Ближайший матч для нас крайне важный. Игрокам я предоставил отдых, потому что некоторые футболисты провели достаточно много матчей. У нас четыре игрока на прошлой неделе стали недоступными из-за травм или отдыха. Поэтому нужно по этому поводу хорошо подумать и предоставить им очень хорошую реабилитацию, хорошее восстановление, чтобы у них не было травм, если их выпустить на поле неподготовленными и неотдохнувшими. Сейчас на поле выходят игроки, которые готовы и готовы показать свой потенциал.