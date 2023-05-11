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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дуглас Сантос: «Я всё ещё мечтаю играть за сборную Бразилии»

11 Мая 2023 • 10:15 Комментировать
Зенит
...
Краснодар
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13.05 16:30

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос признался, что мечтает выступать за сборную Бразилии.

«Считаю, что нахожусь в хорошей форме. Конечно, я всё ещё мечтаю играть за сборную Бразилии», — приводит слова Сантоса Soesporte.

Напомним, Сантос выступает за «Зенит» с лета 2019 года. В текущем сезоне 29-летний защитник провёл в составе петербургской команды 34 матча, отметившись в них семью результативными передачами. На счету Сантоса также есть одна игра в футболке сборной Бразилии.  

После 26 туров нынешнего розыгрыша РПЛ «Зенит» обеспечил себе пятое подряд чемпионство, оторвавшись от своего ближайшего преследователя по турнирной таблице ЦСКА на 13 очков. До конца сезона командам осталось провести по четыре встречи.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная Бразилии Дуглас Сантос
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