Агент: Приоритетная цель Чистякова — играть в футбол

Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, высказался о будущем футболиста.

«У Дмитрия действующий контракт с «Зенитом», пока каких-то разговоров о том, что что-то должно поменяться, не было. Для Чистякова приоритетная цель остаться в «Зените»? Для него приоритет в том, чтобы играть в футбол», — приводит слова Талаева Metaratings.

В текущем сезоне 29-летний игрок принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями. Действующий трудовой договор Чистякова с «Зенитом» рассчитан до июня 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость защитника в 2,5 миллиона евро.