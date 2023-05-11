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Агент: Приоритетная цель Чистякова — играть в футбол

11 Мая 2023 • 21:06 Комментировать
Зенит
...
Краснодар
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13.05 16:30

Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, высказался о будущем футболиста.

«У Дмитрия действующий контракт с «Зенитом», пока каких-то разговоров о том, что что-то должно поменяться, не было. Для Чистякова приоритетная цель остаться в «Зените»? Для него приоритет в том, чтобы играть в футбол», — приводит слова Талаева Metaratings.

В текущем сезоне 29-летний игрок принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями. Действующий трудовой договор Чистякова с «Зенитом» рассчитан до июня 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость защитника в 2,5 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дмитрий Чистяков Андрей Талаев
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