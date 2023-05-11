Кононов раскрыл свои планы на будущее

Бывший главный тренер «Краснодара», «Спартака» и тульского «Арсенала» Олег Кононов поведал о своих планах на будущее. И пояснил, что прямо сейчас ему уже поступают предложения о сотрудничестве.

«Из России они или за рубежом пока сказать не могу, но мой приоритет — работа в РПЛ», - цитирует специалиста Sport24.

Напомним, что зимой Кононов по обоюдному согласию сторон покинул тульский «Арсенал». Его в составе «оружейников» заменил Александр Сторожук. С тех пор специалист находится без работы.

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