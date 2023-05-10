Петербургский «Зенит» в своём телеграм-канале официально объявил, что церемония награждения команды-чемпиона России состоится 13 мая. В этот день питерцы встречаются на «Газпром Арене» с «Краснодаром» - чествование футболистов и тренеров команды пройдёт сразу после игры.

«В программе — золотые медали и чемпионский Кубок, яркое шоу «Путь до той звезды» и многочисленные сюрпризы (о которых еще расскажем)!», - пояснили в клубе.

Напомним, что 7 мая после матча со «Спартаком» (3:2) в 26-м туре Премьер-лиги «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России.

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