Матч 27-го тура Премьер-лиги между «Зенитом» и «Краснодаром» получается результативным. Чемпионы быстро забили в ворота противника после плотного удара из-за пределов штрафной от Малкома. Но после перерыва уже команда Владимира Ивича радует своих болельщиков. Сначала Михайло Баньяц от линии штрафной вколотил мяч в сетку ворот противника. А вскоре уже Алексей Ионов неожиданно получил мяч у левого угла вратарской после заброса вперед, и без проблем пробил голкипера «Зенита». Счет стал 2:1. «Быки» выходят на чистое пятое место, соперник же остается в 13 очках от ближайшего конкурента. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.
«Краснодар» уже ведёт в матче с «Зенитом»
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