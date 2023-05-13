Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ловчев: Семак не станет играть с огнём и сажать бразильцев на скамейку

13 Мая 2023 • 15:13 Комментировать
Зенит
...
Краснодар
1 1.42 X 4.90 2 8.50
Через 0 ч. 42 мин.

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о том, сыграют ли лидеры «Зенита» в матче с «Краснодаром».

«Я не думаю, что Семак усадит бразильцев на скамейку. Потому что для них это некий удар по самолюбию, они этого не поймут. Семак не станет играть с огнем и выводить своих лучших игроков из стартового состава», — приводит слова Ловчева «Плеймейкер».

Встреча 27-го тура Российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится сегодня, 13 мая. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 16:30 по московскому времени. Текстовая трансляция игры будет доступна по ссылке.

Добавим, что после этой встречи «сине-бело-голубые» будут награждены золотыми медалями РПЛ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Сергей Семак Евгений Ловчев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ КРАСНОДАР
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Урал Урал
Оренбург Оренбург
2
1
2.19 3.65 3.25
Видео
92 мин
Химки Химки
Спартак Москва Спартак Москва
1
1
6.60 4.90 1.47
Видео
13.05.23 в 16:30
Зенит Зенит
Краснодар Краснодар
1.40 5.20 7.60
Видео
13.05.23 в 19:00
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Торпедо Москва Торпедо Москва
1.36 5.00 9.40
Видео
14.05.23 в 14:00
Крылья Советов Крылья Советов
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.42 3.60 2.85
Видео
14.05.23 в 16:30
Динамо Москва Динамо Москва
Ахмат Ахмат
2.08 3.55 3.65
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Мая
15:40 · Россия. Премьер-лига
Голевой штурм ворот «Химок» игроками «Спартака» - видео видео
15:40 · Россия. Премьер-лига
Никита Чернов: «Спартак» в очередной раз страдает из-за арбитра
15:35 · Россия. Премьер-лига
Веденеев: «Полагаю, что перед своими болельщиками футболисты «Зенита» не выйдут сачковать»
15:33 · Россия. Премьер-лига
Экс-арбитр ФИФА Игорь Федотов: Кукуляк выдумал удаление игрока «Спартака» Денисова в матче с «Химками»
15:28 · Россия. Премьер-лига
Соболев сравнял счёт в матче с «Химками»
15:23 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: Многие игроки «Зенита» уже мысленно могут быть в отпуске
15:19 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала» Иванов — о победе над «Оренбургом»: «Наконец-то прервали семиматчевую серию без побед»
15:13 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: Семак не станет играть с огнём и сажать бразильцев на скамейку
15:06 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко рассказал, за счёт чего «Уралу» удалось обыграть «Оренбург»
15:06 · Россия. Премьер-лига
Ловчев не верит в победу «Краснодара» над «Зенитом»
14:51 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Урала» Юшин за четыре матча РПЛ забил больше, чем за предыдущие 25
14:50 · Россия. Премьер-лига
Наставник «Оренбурга» Личка — о поражении от «Урала»: «Я недоволен игроками атакующей линии»
14:45 · Россия. Премьер-лига
Долгожданная победа «Урала» - видео видео
14:40 · Россия. Премьер-лига
Голевой удар Мирзова в матче «Химки» - «Спартак» - видео видео
14:39 · Россия. Премьер-лига
«Урал» победил в РПЛ впервые за два месяца
Все новости
Рекомендуем