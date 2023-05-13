Ловчев: Семак не станет играть с огнём и сажать бразильцев на скамейку

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о том, сыграют ли лидеры «Зенита» в матче с «Краснодаром».

«Я не думаю, что Семак усадит бразильцев на скамейку. Потому что для них это некий удар по самолюбию, они этого не поймут. Семак не станет играть с огнем и выводить своих лучших игроков из стартового состава», — приводит слова Ловчева «Плеймейкер».

Встреча 27-го тура Российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится сегодня, 13 мая. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 16:30 по московскому времени. Текстовая трансляция игры будет доступна по ссылке.

Добавим, что после этой встречи «сине-бело-голубые» будут награждены золотыми медалями РПЛ.