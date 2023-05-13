Полузащитник «Краснодара» Сперцян пропустит матч с «Зенитом»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян пропустит матч 27-го тура РПЛ против «Зенита».

По информации «РБ Спорт», 22-летний футболист не полетел вместе с командой в Санкт-Петербург, так как тренерский штаб «Краснодара» решил предоставить ему отдых из-за напряжённого графика.

В нынешнем сезоне Сперцян провёл за «Краснодар» 36 матчей, забил 14 голов и отдал 11 результативных передач.

Матч «Зенит» — «Краснодар» состоится сегодня, 13 мая. Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени. Отметим, что петербургский клуб уже обеспечил себе победу в турнире, а «быки» занимают шестое место в таблице РПЛ, набрав 42 очка в 26 играх.