Гарре – о Сперцяне: «Мне нравится стиль его игры»

Аргентинский легионер самарских «Крыльев Советов» Бенжамин Гарре высказался о лидере атаки «Краснодара» Эдуарде Сперцяне. Весь сезон молодого армянина сопровождают слухи о возможном повышении в клубы из топ-5 чемпионатов Европы. В частности, в команды Серии А или Бундеслиги.

«Очень нравится его стиль его игры, Эдуард является классным футболистом. В Европе он вполне способен заиграть», - цитирует Гарре «РБ Спорт».

В текущем сезоне в активе у Сперцяна 14 голов и 11 ассистов во всех матчах Премьер-лиги и Кубка России.

«Какой чемпионат ему подойдет? Не знаю, выбирать все равно ему», - добавил аргентинец.

Озбилиз оценил шансы Сперцяна заиграть в топ-лиге Европы