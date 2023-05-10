Мантуан: «Выиграв РПЛ, «Зенит» доказал, что вышел бы из группы в Лиге чемпионов»

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан высказался о своём будущем, а также выразил мнение, что «Зенит» смог бы выйти в плей-офф Лиги чемпионов, если бы принимал участие в этом турнире.

«Вышел бы нынешний состав «Зенита» из группы в Лиге чемпионов? Да, без лишних слов — выиграв РПЛ, мы это всем вполне доказали», — цитирует Мантуана «РБ Спорт».

Напомним, за «Зенит» Мантуан выступает на правах аренды, а принадлежит он по-прежнему «Коринтиансу». По словам 21-летнего бразильца, вопрос о его выкупе всё ещё открыт. Также полузащитник подчеркнул, что пока не обсуждал вопрос о возможном получении российского гражданства.

В нынешнем сезоне Мантуан провёл за «Зенит» 25 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 3 миллиона евро.