Ловчев не верит в победу «Краснодара» над «Зенитом»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался перед матчем 27-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».

«Есть ли у «Краснодара» шанс зацепиться за результат? У «Краснодара» есть шанс не проиграть – выиграть, наверное, ни при каких условиях не получится. Уверен, что забьют обе команды, а ничья – вполне вероятный исход этой встречи», — приводит слова Ловчева «Плеймейкер».

Напомним, в прошлом туре «Зенит» досрочно стал чемпионом России, одолев «Спартак» (3:2). Однако награждение «сине-бело-голубых» состоится после игры 27-го тура РПЛ с «Краснодаром», которая пройдет сегодня, 13 мая. Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.