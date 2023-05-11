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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой считает, что у «Зенита» нет админресурса

11 Мая 2023 • 15:24 Комментировать
Зенит
...
Краснодар
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13.05 16:30

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением на тему того, обладает ли «Зенит» админресурсом.

Напомним, благодаря своей победе в матче 26-го тура РПЛ над «Спартаком» (3:2) команда из Санкт-Петербурга досрочно выиграла чемпионат России. Отметим, что этот триумф стал для «сине-бело-голубых» уже пятым подряд.

По мнению Мостового, у «Зенита» нет никаких привилегий. Эксперт отметил, что команда добивается побед за счёт своих звёздных футболистов.  

«Не вижу, что этой команде помогают на протяжении всего чемпионата. Судьи ошибаются в разные стороны. Видно, что состав «Зенита» превосходит все команды РПЛ», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Свой ближайший матч «Зенит» проведёт в субботу, 13 мая, против «Краснодара». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Мостовой
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