Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Файзулин: «Зенит» ещё долгое время будет главным фаворитом чемпионата России»

12 Мая 2023 • 11:03 Комментировать
Зенит
...
Краснодар
1 1.42 X 5.00 2 6.80
13.05 16:30

Бывший полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин поделился мнением о будущем петербургского клуба.

Напомним, после победы в матче 26-го тура РПЛ над «Спартаком» (3:2) «сине-бело-голубые» досрочно выиграли чемпионат России. Этот успех стал для команды Сергея Семака уже пятым подряд. Файзулин считает, что «Зенит» ещё долгое время будет оставаться главным фаворитом РПЛ, так как, по мнению эксперта, руководство петербургского клуба не допустит резкого ослабления состава.  

«Зенит» ещё долгое время будет главным фаворитом чемпионата России, не думаю, что руководство допустит массового оттока бразильцев. При этом, полагаю, какие-то позиции петербуржцы точечно усилят, на мой взгляд, надо рассматривать кандидатуры отечественных футболистов», — цитирует Файзулина bobsoccer.ru.

При этом Файзулин подчеркнул, что пока говорить о новом сезоне преждевременно, так как неизвестно, какие изменения произойдут с командами грядущим летом.

Свой ближайший матч «Зенит» проведёт завтра, 13 мая, против «Краснодара». Начало этой игры запланировано на 16:30 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Виктор Файзулин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ КРАСНОДАР
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
13.05.23 в 12:00
Урал Урал
Оренбург Оренбург
2.19 3.65 3.25
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Мая
11:20 · Россия. Премьер-лига
Дюрица рассказал, почему не хочет быть тренером
11:03 · Россия. Премьер-лига
Файзулин: «Зенит» ещё долгое время будет главным фаворитом чемпионата России»
10:48 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» готов продать защитника
10:47 · Россия. Премьер-лига
Файзулин: «Зенит» закономерно выиграл золотые медали»
10:29 · Россия. Премьер-лига
Кафельников: «Мне неинтересен российский футбол» 1
10:13 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев: «Все хотят, чтобы «Спартак» был минимум в тройке, а как максимум — вторым»
10:10 · Россия. Премьер-лига
Дюрица: «Трансфер Дзюбы - огромная победа «Локомотива»
09:42 · Россия. Премьер-лига
Озбилиз считает, что обсуждения возможного перехода в «Челси» сильно давят на Захаряна
09:14 · Россия. Премьер-лига
Минасян назвал чемпионат, в который стоит перейти Сперцяну
07:03 · Россия. Премьер-лига
Российскому нападающему грозит 12 матчей дисквалификации
11 Мая
23:48 · Россия. Премьер-лига
Таранов признался, что всю карьеру играл на нелюбимой позиции
23:04 · Россия. Премьер-лига
Кононов раскрыл свои планы на будущее
22:55 · Россия. Премьер-лига
Адиев: «У Зуева большое желание выступать за сборную Казахстана»
22:26 · Россия. Премьер-лига
В «Алании» прокомментировали слух о приходе в клуб Цаллагова
22:07 · Россия. Премьер-лига
Широков: «Кто сказал, что ЦСКА в дерби обыграет «Спартак»
Все новости
Рекомендуем