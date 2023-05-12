Файзулин: «Зенит» ещё долгое время будет главным фаворитом чемпионата России»

Бывший полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин поделился мнением о будущем петербургского клуба.

Напомним, после победы в матче 26-го тура РПЛ над «Спартаком» (3:2) «сине-бело-голубые» досрочно выиграли чемпионат России. Этот успех стал для команды Сергея Семака уже пятым подряд. Файзулин считает, что «Зенит» ещё долгое время будет оставаться главным фаворитом РПЛ, так как, по мнению эксперта, руководство петербургского клуба не допустит резкого ослабления состава.

«Зенит» ещё долгое время будет главным фаворитом чемпионата России, не думаю, что руководство допустит массового оттока бразильцев. При этом, полагаю, какие-то позиции петербуржцы точечно усилят, на мой взгляд, надо рассматривать кандидатуры отечественных футболистов», — цитирует Файзулина bobsoccer.ru.

При этом Файзулин подчеркнул, что пока говорить о новом сезоне преждевременно, так как неизвестно, какие изменения произойдут с командами грядущим летом.

Свой ближайший матч «Зенит» проведёт завтра, 13 мая, против «Краснодара». Начало этой игры запланировано на 16:30 по московскому времени.