Семак рассказал, кто из игроков «Зенита» пропустит ближайший матч

В ближайшую субботу, 13 мая, «Зенит» проведёт домашний матч против «Краснодара». После финального свистка команда Сергея Семака будет награждена золотыми медалями за чемпионат России сезона 2022/2023. Рулевой «сине-бело-голубых» рассказал, какие футболисты пропустят матч.

«Бакаев получил небольшое повреждение, он не сможет принять участие в матче. Роберт Ренан улетел в распоряжение сборной. Остальные готовы», - сказал Семак, чьи слова приводятся на официальном сайте «Зенита».

Матч 27-го тура Премьер-лиги «Зенит» - «Краснодар» стартует 13 мая в 16:30 по московскому времени.