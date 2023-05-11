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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак рассказал, кто из игроков «Зенита» пропустит ближайший матч

11 Мая 2023 • 14:49 Комментировать
Зенит
...
Краснодар
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13.05 16:30

В ближайшую субботу, 13 мая, «Зенит» проведёт домашний матч против «Краснодара». После финального свистка команда Сергея Семака будет награждена золотыми медалями за чемпионат России сезона 2022/2023. Рулевой «сине-бело-голубых» рассказал, какие футболисты пропустят матч.

«Бакаев получил небольшое повреждение, он не сможет принять участие в матче. Роберт Ренан улетел в распоряжение сборной. Остальные готовы», - сказал Семак, чьи слова приводятся на официальном сайте «Зенита».

Матч 27-го тура Премьер-лиги «Зенит» - «Краснодар» стартует 13 мая в 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Зелимхан Бакаев Роберт Ренан
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ЗЕНИТ КРАСНОДАР
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