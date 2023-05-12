Мостовой: «Если Кузяеву предложат контракт в «Зените», пусть подписывает его и отдыхает»

Бывший игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о будущем полузащитника «Зенита» Далера Кузяева, чей контракт с петербургским клубом рассчитан до конца июня нынешнего года.

По мнению эксперта, 30-летнему футболисту будет трудно в Европе из-за возраста. Поэтому Мостовой посоветовал Кузяеву продлить соглашение с «Зенитом».

«Какой смысл уезжать из «Зенита» в таком возрасте? Если Кузяеву предложат контракт в «Зените» на три-четыре года, пусть подписывает его и отдыхает. Если, конечно, «Зенит» ничего не предложит, то можно попробовать», — цитирует Мостового Metaratings.

Ранее сообщалось, что в услугах Кузяева заинтересован турецкий «Фатих Карагюмрюк».

В текущем сезоне полузащитник провёл в составе «сине-бело-голубых» 31 матч, забил пять голов и отдал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 10 миллионов евро.