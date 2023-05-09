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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сергеев: «Готов помогать сборной России в любое время»

09 Мая 2023 • 18:31 Комментировать
Зенит
...
Краснодар
13.05 16:30

Бомбардир питерского «Зенита» Иван Сергеев заявил, что в любое время готов помогать национальной команде России.

«Попасть в сборную – моё желание, мой стимул. Готов помогать ей в любое время», - заявил форвард «Матч ТВ».

В текущем сезоне на счету форварда 13 голов за «сине-бело-голубых» во всех турнирах, а также шесть ассистов.

В 2023 году сборная России сыграла лишь два матча. В одном разошлась ничьей с командой Ирана (1:1) 23 марта, а во втором дома обыграла сборную Ирака – 2:0. Победная контрольная игра состоялась 27 марта.

Форвард «Зенита» Сергеев назвал самый важный гол в карьере

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная России Иван Сергеев
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