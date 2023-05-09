Масалитин: «Зенит» — флагман нашего футбола

Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о причинах успешного выступления «Зенита».

«Естественно, бразильские игроки — это фактор успеха. Но тут все вместе. Есть очень хороший бюджет. На эти деньги пригласили тренера. Выбрали схему, подобрали под эту схему игроков. Схема работает и приносит результат», — цитирует Масалитина «Газета.Ру».

По мнению эксперта, нельзя только благодаря большим деньгам построить клуб, ведь сначала нужно найти хороший тренерский штаб, отыскать нужных футболистов, у «Зенита» все это получилось, поэтому он и является нашим флагманом.

Напомним, ранее санкт-петербургский клуб в пятый раз подряд стал чемпионом России под руководством Сергея Семака.