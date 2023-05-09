Березовский: «Чемпионство «Зенита» легко прогнозировалось»

Бывший голкипер «Химок» и столичного «Динамо» Роман Березовский совсем не удивлён уже официальному чемпионству питерского «Зенита». Его, напомним, 7 мая зенитовцы оформили по итогу домашней игры со «Спартаком» (3:2).

«Это было ожидаемое чемпионство, его легко было спрогнозировать. В нынешней ситуации все конкуренты «Зенита» выглядели чуть-чуть слабее», - заявил Березовский Metaratings, добавив, что решающими в чемпионстве «Зенита» стали бразильские легионеры клуба.

В грядущем туре РПЛ уже чемпион России «Зенит» примет дома «Краснодар» Владимира Ивича. Впереди – ещё четыре тура чемпионата России.

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