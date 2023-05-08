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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Червиченко: «Даже второй состав «Зенита» не слабее первых команд ЦСКА и «Спартака»

08 Мая 2023 • 10:36 Комментировать
Зенит
...
Краснодар
13.05 16:30

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о том, сможет ли кто-нибудь в ближайшие годы нарушить гегемонию «Зенита», который вчера, 7 мая, оформил своё пятое чемпионство подряд.

По мнению Червиченко, пока конкуренты не будут иметь возможность приглашать футболистов такого же уровня, как и «Зенит», гегемонию нарушить не получится.

«Чтобы нарушить гегемонию «Зенита», надо стать богаче питерцев. Сейчас, мне кажется, даже второй состав «Зенита» не слабее первых команд ЦСКА и «Спартака», — цитирует Червиченко «Спорт-Экспресс».

После 26 туров РПЛ «Зенит» опережает своего ближайшего преследователя по турнирной таблице ЦСКА на 13 очков. Следом идут «Ростов» и «Спартак».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Червиченко
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