Сафонов: «В конце сезона в приоритете у «Краснодара» будет Кубок России»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов заявил, что в конце текущего сезона «быки» сосредоточатся на Кубке России, так как у команды есть прекрасная возможность выиграть первый трофей в истории клуба.

При этом Сафонов подчеркнул, что «Краснодар» не планирует расслабляться и в матчах РПЛ.

«Понятно, что в конце сезона в приоритете у нас будет Кубок России. Но это не значит, что мы готовы забросить РПЛ и сливать оставшиеся матчи. Будем выходить, радовать болельщиков хорошей игрой и победами», — цитирует Сафонова «Матч ТВ».

Напомним, в финале Кубка России (Пути регионов) «Краснодар» встретится с «Уралом». Этот матч состоится 17 мая и начнётся он в 19:30 по московскому времени. Победитель этого противостояния выйдет в Суперфинал, где сыграет с ЦСКА.