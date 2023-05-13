Защитник «Зенита» Круговой: Это чемпионство совсем по-другому ощущается, потому что нет нашего «Виража»

Защитник питерского «Зенита» Данил Круговой высказался о чемпионстве команды с берегов Невы в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Футболист отметил, что ощущает это чемпионство по-другому, ведь нет болельщиков на «Вираже».

«Хочется вместе с ними попеть и потанцевать, а не смотреть на барабаны, которые не обращают на нас внимания», - приводит слова Кругового «Чемпионат».

Напомним, что из-за введения закона о паспортах болельщиков (Fan ID) многие активные фанаты приняли решение бойкотировать матчи, из-за чего резко упала посещаемость.

Напомним, что «Зенит» пятый гол подряд стал чемпионом России.