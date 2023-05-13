Чемпион расслабился: «Зенит» на 6-й добавленной минуте избежал домашнего поражения от «Краснодара»

«Зенит» и «Краснодар» схлестнулись в рамках РПЛ. Встреча 27-го тура чемпионата России состоялась 13 мая на стадионе «Газпром Арена».

Первый матч в ранге чемпиона РПЛ-2022/23 «Зенит» проводил против «Краснодар». Удивительно, но ротацию перед игрой провели именно гости, которых на неделе играть финалу Пути регионов Кубка России. В Санкт-Петербург южане приехали без Кордобы, Сперцяна, Рамиреса, Кривцова и травмированного Кади. А «Зенит» минимально изменил состав из «золотого» матча – Ренан уехал в расположение молодёжной сборной Бразилии, заменил его Алип.

Естественно, при таких вводных «Зенит» легко захватил инициативу и стал создавать моменты. Минут 15 чемпион не выпускал «Краснодар» с его половины поля, завершив натиск забитым голом. Мостовой оказался на ударной позиции, но промедлил. Моментально включил прессинг Вендел, мяч отобрал и нашёл Малкома, а тот ударом с угла штрафной площади в ближнюю «девятку» записал на свой счёт 23-й гол в сезоне – 1:0!

Гол оказал негативное влияние на «Зенит». Соперник не очень-то сопротивлялся, вот и чемпион перестал стараться. Питерцы всё также больше атаковали, но полностью пропала острота, да и удары по воротам. Больше походило на стерильное владение и матч двух ленивых команд, которым уже ничего не нужно. И «Зенит» поплатился, потому что первым воспрял «Краснодар». Михайло Баньяц разыграл корнер с Ахметовым, без сопротивления прошёл между Венделом и Клаудиньо, пробив в дальний угол. Кержаков пустил «бабочку» между рук – 1:1.

А на исходе часа игрового времени «Зенит» настигла образцовая контратака. Из центра поля пошла длинная передача на Мозеса, тот продлил поперёк вратарской на Ионова, Алексей выскочил из-за спины Караваева и расстрелял Кержакова – 1:2. Легко и непринуждённо «Зенит» пропустил два гола, далее вновь забрав территорию. Но опять же захваченная инициатива ничего не рождала. Владение ради владения и полное отсутствие опасных моментов.

«Краснодар» ещё и уверенно убивал темп матча заменами, попутно пытался что-то изменить и Семак. За 20 минут вышли на поле Кузяев, Кассьерра, Мантуан, Круговой, Ерохин, Батчи, Ндука, Литвинов, Кокшаров, но только Матео успел оказать влияние на ход матча. «Зенит» при своих трибунах всё же не допустил поражения в первом матче в ранге действующего чемпиона. Пошла подача с левого фланга, Сафонов вышел на мяч, врезался в Кайо и выбил точно на Кассьерру. Колумбийцы осталось головой пробить по пустым воротам - 2:2. На шестой компенсированной минуте спаслись хозяева.