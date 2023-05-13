«Краснодар» сыграет с «Зенитом» без своих лидеров

На деле подтвердилась информация, что «Краснодар» приехал в Санкт-Петербург без ряда своих ключевых футболистов. Питерский «Зенит» и его сегодняшние гости с юга России представили стартовые составы на матч 27 тура РПЛ.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Сантос, Алип, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Мостовой, Сергеев;

«Краснодар»: Сафонов, Волков, Кайо, Алонсо, Петров, Баньяц, Ленини, Ахмтов, Олусегун, Кобнан, Ионов.

Напомним, сегодня днём российский инсайдер Иван Карпов сообщил, что форвард Джон Кордоба, хавбек Эдуард Сперцян и защитник Кристиан Рамирес пропустят грядущую встречу – игроков нет даже в заявке.

Под сомнением было участие в матче Мозеса Кобнана, однако нападающий всё же выйдет на поле, ещё и в стартовом составе.

Предполагается, что таким способом Владимир Ивич решил поберечь своих ключевых игроков на игру Кубка России против «Урала», она назначена на 17 мая. Победитель встречи получит шанс сразиться в Суперфинале турнира против московского ЦСКА.