Канчельскис: Если Семака позовут в Европу, то надо всё бросать и бежать тренировать

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о том, стоит ли главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку переезжать в Европу.

«О работе Семака за границей будем говорить, когда у него будет предложение из Европы. Дай бог, Сергей Богданович будет там работать. Если придет оттуда предложение, то надо все бросать и бежать тренировать», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.

Как считает эксперт, если ты хочешь развиваться и попробовать что-то новое, увидеть качественный футбол, то обязательно нужно ехать в зарубежный клуб.

Ранее «Зенит» досрочно стал чемпионом России в пятый раз подряд под руководством Семака.