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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис: Если Семака позовут в Европу, то надо всё бросать и бежать тренировать

11 Мая 2023 • 21:51 Комментировать (3)
Зенит
...
Краснодар
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13.05 16:30

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о том, стоит ли главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку переезжать в Европу.

«О работе Семака за границей будем говорить, когда у него будет предложение из Европы. Дай бог, Сергей Богданович будет там работать. Если придет оттуда предложение, то надо все бросать и бежать тренировать», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.

Как считает эксперт, если ты хочешь развиваться и попробовать что-то новое, увидеть качественный футбол, то обязательно нужно ехать в зарубежный клуб.

Ранее «Зенит» досрочно стал чемпионом России в пятый раз подряд под руководством Семака.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Андрей Канчельскис
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Комментарии (3)
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ингерман
11 Мая 2023 в 22:31
ай в аерапарту хитрову приземлившейся кукурузнег с флегмай на борту на заднех полусогнатых встречали пепка-физрук.. клоп-ужос-раздевалки и астальная апловская шушера.. дзен-хаг пачуйствавал неприяцный халадок пад ложечкай - не иначе на мае месцо метит.. а далеко за ихнем бугром хворасц с ржавым пад забором в канаве отчпорили четверть и начали празноваць покарение проклятава острава с криками хфуцбол - наше фсё.. А-ха-ха-ха! )))
superzina
11 Мая 2023 в 22:15
" О работе Семака за границей будем говорить, когда у него будет предложение из Европы "
Куда его позовут ? Не расслышал .
В Чемпионатшип ? Нет
В Секунду ? Нет
В серию Б ? По протекции Спаллетти ? маловероятно
В лигу 2 по старой памяти ? ?
Если только в Венгрию Черчесов поможет
ингерман
11 Мая 2023 в 22:33
ай дружище у мине тожа дальше модьяр фантазия не сработала.. )))
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