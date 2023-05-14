Чистяков — о матче с «Краснодаром»: «Люди думают, что мы играли в полноги, но это не так»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков поделился комментарием после матча 27-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (2:2).

«Мы играли на победу, как бы банально это ни звучало. Краснодар» — хорошая команда, они прессинговали и доставили нам много проблем. Все люди думают, что мы играли в полноги, но нет, мы стараемся выиграть в каждом матче», — цитирует Чистякова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Чистяков принял участие в 20 матчах с учетом всех турниров и получил одну желтую карточку.

Напомним, «Зенит» досрочно оформил чемпионство еще за четыре тура до окончания сезона, выиграв золотые медали РПЛ в пятый раз подряд.