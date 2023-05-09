Барриос: «Из всех моих пяти титулов в «Зените», пятый – самый невероятный»

Опорник питерского «Зенита» Вильмар Барриос прокомментировал пятое кряду чемпионство в составе «сине-бело-голубых».

«Я точно скажу, что по тому, как складывалась игра, по сюжету и характеру, как забит последний гол и как мы вырвали чемпионство, этот титул стал самым невероятным», - признался Барриос «Матч ТВ».

Напомним, что колумбиец выступает за питерцев с 2018 года. За время карьеры в России он стал пятикратным чемпионом страны, двукратным обладателем Суперкубка России и однократным – Кубка России.

7 мая «Зенит» дома обыграл «Спартак» (3:2) и официально стал чемпионом России в пятый раз подряд.

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