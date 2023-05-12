Малком и Клаудиньо не покинут «Зенит»

Известный агент бразильских игроков «Зенита» Луис Фернандо Гарсия ответил на вопрос о будущем своих клиентов в санкт-петербургском клубе. Гарсия представляет интересы Клаудиньо, Малкома Филипе, Роберта Ренана и Густаво Мантуана.

«Уход моих клиентов из «Зенита» летом маловероятен. На данный момент у меня нет конкретных предложений ни по одному из них. Мы ни с кем не контактируем», — приводит слова Гарсии Sport24.

Ранее в СМИ сообщалось, что многие легионеры могут покинуть «Зенит» в летнее трансферное окно. Однако в стане «сине-бело-голубых» заявили, что глобальной перестройки не планируется.