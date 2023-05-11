Таранов назвал лучших легионеров в истории РПЛ

Бывший защитник самарских «Крыльев Советов» Иван Таранов поделился мнением о лучших иностранных игроках, которые когда-либо выступали в чемпионате России. Против них Таранову удавалось сыграть на полях РФПЛ, когда он защищал цвета самарского клуба.

«Вагнер Лав - точно в тройке. На мой взгляд, в тройку еще можно внести Халка и Мигеля Данни», - заявил Таранов Metaratings.

Помимо этого, бывшему футболисту запомнился Жо — некогда форвард московского ЦСКА.

«Очень сильный нападающий, но довольно мало поиграл в России», - добавил Таранов.

Вагнер Лав вместе с ЦСКА брал Кубок УЕФА в 2005 году, Данни и Халк выступали в «Зените» на протяжении 2010-х годов.

Таранов назвал лучший футбольный клуб России по инфраструктуре