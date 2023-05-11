Белоус: «Манчестер Сити» и «Бавария» не позовут Семака

Известный функционер Юрий Белоус поделился мнением о возможном уходе Сергея Семака с поста главного тренера «Зенита».

«Семак живет в прекрасном городе, у «Зенита» великолепные учредители. Куда ему идти? В «Манчестер Сити» его не пригласят. В «Баварию» тоже. Слуцкий уже съездил за вызовом, теперь без работы. Семак должен получать удовольствие и быть счастлив», — заявил Белоус «РБ Спорту».

После 26 туров Российской премьер-лиги «Зенит» досрочно оформил себе чемпионство, оторвавшись от идущего на второй строчке ЦСКА на 13 очков. В следующем туре подопечные Семака встретятся с «Краснодаром» (13 мая).

«Зенит» проведёт матч с «Краснодаром» в золотой форме