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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили: «Из-за отсутствия игровой практики Бакаев потерял себя»

10 Мая 2023 • 22:56 Комментировать
Зенит
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Краснодар
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13.05 16:30

Ветеран московского «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил регресс Зелимхана Бакаева за год в питерском «Зените». По его мнению, молодой игрок после перехода в стан чемпиона страны сильно сдал.

«К сожалению, в составе новой команды ему совсем не нашлось места из-за перебора иностранных футболистов. Очень жаль, что из-за отсутствия игровой практики он потерял себя», - цитирует Кавазашвили Metaratings.

Экс-спартаковец добавил, что Бакаев – прекрасный футболист, который умеет играть красиво и агрессивно.

В текущем сезоне на счету Бакаева всего лишь три гола и два ассиста за свой клуб при 26 появлениях на поле во всех турнирах.

Камоцци рассказал, почему в «Зените» не играют воспитанники команды

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Анзор Кавазашвили Зелимхан Бакаев
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