Кавазашвили: «Из-за отсутствия игровой практики Бакаев потерял себя»

Ветеран московского «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил регресс Зелимхана Бакаева за год в питерском «Зените». По его мнению, молодой игрок после перехода в стан чемпиона страны сильно сдал.

«К сожалению, в составе новой команды ему совсем не нашлось места из-за перебора иностранных футболистов. Очень жаль, что из-за отсутствия игровой практики он потерял себя», - цитирует Кавазашвили Metaratings.

Экс-спартаковец добавил, что Бакаев – прекрасный футболист, который умеет играть красиво и агрессивно.

В текущем сезоне на счету Бакаева всего лишь три гола и два ассиста за свой клуб при 26 появлениях на поле во всех турнирах.

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