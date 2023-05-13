Ерохин: «Мы играли на победу с «Краснодаром», но игры по-разному складываются»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился впечатлениями после матча 27-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:2).

«Мы играли на победу, с первой минуты старались оказывать давление, забили гол. Я думаю, что подходы были к тому, чтобы забить второй, но игры по-разному складываются, поэтому то, что в концовке матча удалось сравнять, исходя из того, как складывался матч, это нормально», — цитирует Ерохина официальный сайт «сине-бело-голубых».

В нынешнем сезоне 33-летний хавбек провел 25 матчей во всех турнирах, забил один гол и стал автором одного ассиста.

В 28-м туре чемпионата России «Зенит» встретится в гостях с «Оренбургом».