Ерохин: Посмотрим, что будет после ухода легионеров из «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о возможном уходе легионеров в летнее трансферное окно.

«В «Зените» результат делают хорошие футболисты. Будут ли результаты без легионеров хуже? Не знаю. Я уверен, что ребята вкладывают всю душу в игру за «Зенит». Посмотрим, что будет, когда они уйдут», — приводит слова Ерохина «Спорт-Экспресс».

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что предстоящим летом большая группа легионеров может покинуть «Зенит». Однако в самом клубе сообщили, что глобальная перестройка не планируется.

Напомним, после 26 туров РПЛ «сине-бело-голубые» досрочно стали чемпионами России.