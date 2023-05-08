Смородская: Рано говорить, составит ли «Локомотив» конкуренцию «Зениту» в следующем году

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о результатах «железнодорожников» под руководством Михаила Галактионова.

«Будет ли «Локомотив» бороться в следующем сезоне за чемпионство с «Зенитом»? Да рано об этом говорить, куда вы так спешите? Еще неизвестно, по какой формуле будем играть в следующем сезоне», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

Функционер призналась, что рада за «Локомотив» и поздравляет их с хорошими результатами, но выводы пока делать рано.

После 26 туров «железнодорожники» занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 35 очков.