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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Николаев – о работе Кукуяна: «В игре «Зенита» и «Спартака» Пашу было трудно узнать»

09 Мая 2023 • 21:26 Комментировать
Зенит
...
Краснодар
13.05 16:30

Экс-арбитр ФИФА Алексей Николаев поделился мыслями о работе Павла Кукуяна, который обслуживал матч питерского «Зенита» и московского «Спартака» (3:2).

«Пашу было трудно узнать, может, роль сыграла какая-то травма или её рецидив. Он иногда был далёк от игровых ситуаций», - высказался Николаев для «Матч ТВ», пояснив, что такие моменты не давали арбитру возможности принимать решения самому.

По итогам прошедшего 7 мая матча питерцы официально стали чемпионами России.

Ранее на тему работы Кукуяна на «чемпионском» матче питерцев высказался бывший тренер сборной России Борис Игнатьев.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Алексей Николаев Павел Кукуян
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