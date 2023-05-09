Николаев – о работе Кукуяна: «В игре «Зенита» и «Спартака» Пашу было трудно узнать»

Экс-арбитр ФИФА Алексей Николаев поделился мыслями о работе Павла Кукуяна, который обслуживал матч питерского «Зенита» и московского «Спартака» (3:2).

«Пашу было трудно узнать, может, роль сыграла какая-то травма или её рецидив. Он иногда был далёк от игровых ситуаций», - высказался Николаев для «Матч ТВ», пояснив, что такие моменты не давали арбитру возможности принимать решения самому.

По итогам прошедшего 7 мая матча питерцы официально стали чемпионами России.

Ранее на тему работы Кукуяна на «чемпионском» матче питерцев высказался бывший тренер сборной России Борис Игнатьев.