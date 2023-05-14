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Алонсо: «Зенит» забил «Краснодару» после фола, в их ворота такой гол не засчитали бы

14 Мая 2023 • 13:48 Комментировать
Зенит
2:2
Краснодар
окончен

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо считает, что гол «Зенита» в матче 27-го тура РПЛ нельзя было засчитывать. Встреча между командами завершилась со счетом 2:2.

«Мы очень хорошо провели этот матч. Прекрасно понимаем, что второй гол «Зенита» был забит после фола на нашем вратаре. Мне кажется, что там было нарушение правил. В их ворота такой гол не засчитали бы», — приводит слова Алонсо «РБ Спорт».

В текущем сезоне 30-летний футболист принял участие в 15 матчах с учетом всех турниров и отметился одним забитым мячом.

На данный момент «Краснодар» занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 43 очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Хуниор Алонсо
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