Президент РПЛ рассказал о факторах, которые позволили «Зениту» стать чемпионом пятый год подряд

Президент Российской премьер-лиги Александр Алаев рассказал, засчет чего питерский «Зенит» смог стать победителем национального первенства пятый сезон подряд.

«Хочу отметить работу футбольного клуба «Зенит», тренерского штаба, игроков, болельщиков и, безусловно, менеджмента, который совместной работой привел к такому результату», - приводит слова Алаева «Спорт-Экспресс».

Также он добавил, что эта победа абсолютно заслуженна.

Напомним, что команда с берегов Невы гарантировала себе золотые медали за четыре тура до конца чемпионата, обыграв столичный «Спартак» со счётом 3:2.