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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Файзулин: «Зенит» закономерно выиграл золотые медали»

12 Мая 2023 • 10:47 Комментировать
Зенит
...
Краснодар
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13.05 16:30

Бывший полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин поздравил петербургский клуб с очередным чемпионством, отметив, что «сине-бело-голубые» заслуженно выиграли турнир.  

Напомним, что «Зенит» оформил чемпионство досрочно, одолев в матче 26-го тура РПЛ «Спартак» (3:2). Этот успех стал для команды из Санкт-Петербурга уже пятым подряд. По мнению Файзулина, в текущем розыгрыше чемпионата России никто не смог навязать подопечным Сергея Семака достойную конкуренцию.

«Зенит» уверенно выглядел на дистанции и закономерно досрочно выиграл золотые медали. Мне кажется, мы привыкли к успехам «Зенита», и, объективно, по сравнению с прошлыми годами мы практически не видели конкуренции. К успеху причастны все: руководство, футболисты, тренерский штаб, медицинский и административный персонал, болельщик», — приводит слова Файзулина bobsoccer.ru.

После 26 туров РПЛ «Зенит» опережает своего ближайшего преследователя ЦСКА на 13 очков. До конца турнира командам осталось провести по четыре игры.

Ближайший матч «Зенита» состоится уже завтра, 13 мая, против «Краснодара». Начало — в 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Виктор Файзулин
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