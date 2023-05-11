Ерохин: «Спартак» заслуживал большего в матче с «Зенитом»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о победе над «Спартаком» (3:2) в матче 26-го тура РПЛ.

Напомним, что именно победа в этой встрече обеспечила «сине-бело-голубым» пятый чемпионский титул подряд. Ерохин похвалил «красно-белых» за игру, отметив, что соперник заслуживал большего.

«Спартак» продемонстрировал хорошую игру. Но мы были сильнее и поэтому победили, заслужили стать чемпионом именно в этом матче. Принципиально ли было стать чемпионом именно против «Спартака»? Мне было принципиально их обыграть! Это матч особого накала», — приводит слова Ерохина «Спорт-Экспресс».

После 26 туров РПЛ «Зенит» опережает своего ближайшего преследователя по турнирной таблице ЦСКА на 13 очков. «Спартак» же занимает четвёртую строчку, отставая от петербуржцев на 15 баллов.