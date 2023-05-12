Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба может пополнить состав «Зенита».

Rusfootball утверждает, что санкт-петербургский клуб планирует расстаться со своим нападающим Матео Кассьеррой, который провел не очень удачный сезон. На замену 26-летнему футболисту «Зенит» хочет взять Кордобу. На данный момент «сине-бело-голубые» изучают возможность осуществления данного трансфера.

В нынешнем сезоне 30-летний Кордоба забил 17 мячей и записал на свой счет 9 результативных передач в 33 матчах с учетом всех турниров. Действующий трудовой договор колумбийца с «Краснодаром» рассчитан до 2025 года. Трансферная стоимость нападающего оценивается в 11 миллионов евро.