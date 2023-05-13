Семак: «Кассьерра здорово смотрится, но Сергеев выходит и забивает»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Краснодаром».

- Выход Сергеева в старте можно назвать своеобразной наградой за «золотой мяч» в игре со «Спартаком», или это из соображений, связанных с составом «Краснодара»?

- Нет, это связано как раз с его забитым мячом и тем, что Матео Кассьерра в последних матчах больше играл и играл хорошо, надо отдать ему должное. Он много двигается, много играет на команду, объем большой работы. То есть, по игре никаких вопросов нет, Матео здорово смотрится. Ваня выходит и забивает. Мы решили ему дать возможность сыграть с первых минут для того, чтобы набрать все же те кондиции, которые у него были до повреждения. В последних матчах он немножко физически в неоптимальной форме выглядит. Надеюсь, что он набрал немного и сегодня будет смотреться хорошо, забьет и физически будет смотреться на том уровне, котором мы все его привыкли видеть.