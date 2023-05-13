Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак: «Кассьерра здорово смотрится, но Сергеев выходит и забивает»

13 Мая 2023 • 16:28 Комментировать
Зенит
1:2
Краснодар
1 1.11 X 8.00 2 34.00
2-й тайм

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Краснодаром».

- Выход Сергеева в старте можно назвать своеобразной наградой за «золотой мяч» в игре со «Спартаком», или это из соображений, связанных с составом «Краснодара»?

- Нет, это связано как раз с его забитым мячом и тем, что Матео Кассьерра в последних матчах больше играл и играл хорошо, надо отдать ему должное. Он много двигается, много играет на команду, объем большой работы. То есть, по игре никаких вопросов нет, Матео здорово смотрится. Ваня выходит и забивает. Мы решили ему дать возможность сыграть с первых минут для того, чтобы набрать все же те кондиции, которые у него были до повреждения. В последних матчах он немножко физически в неоптимальной форме выглядит. Надеюсь, что он набрал немного и сегодня будет смотреться хорошо, забьет и физически будет смотреться на том уровне, котором мы все его привыкли видеть.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Иван Сергеев Матео Кассьерра
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ КРАСНОДАР
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Урал Урал
Оренбург Оренбург
2
1
2.19 3.65 3.25
Видео
Окончен
Химки Химки
Спартак Москва Спартак Москва
1
1
6.60 4.90 1.47
Видео
82 мин
Зенит Зенит
Краснодар Краснодар
1
2
1.40 5.20 7.60
Видео
13.05.23 в 19:00
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Торпедо Москва Торпедо Москва
1.36 5.00 9.40
Видео
14.05.23 в 14:00
Крылья Советов Крылья Советов
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.42 3.60 2.85
Видео
14.05.23 в 16:30
Динамо Москва Динамо Москва
Ахмат Ахмат
2.08 3.55 3.65
Видео
14.05.23 в 19:00
Факел Факел
Пари НН Пари НН
2.16 3.50 3.40
Видео
14.05.23 в 19:00
Сочи Сочи
Ростов Ростов
2.60 3.65 2.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Мая
18:05 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «По игре «Химок» было видно, что на поле аутсайдер»
18:02 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА и «Торпедо» огласили стартовые составы на матч 27-го тура РПЛ
18:01 · Россия. Первая лига
«Балтика» в сантиметрах от РПЛ после победы над «Волгой»
17:56 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» уже ведёт в матче с «Зенитом»
17:50 · Россия. Премьер-лига
Баньяц расстрелял ворота «Зенита», «Краснодар» сравнял счёт
17:48 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили назвал чемпионат, который подойдёт Малкому
17:43 · Россия. Премьер-лига
Кукуян ошибочно засчитал второй гол «Зенита» в матче со «Спартаком» официально
17:37 · Россия. Премьер-лига
Джикия — об удалении Денисова: «Видели, что не было касания? Не поверите — я то же самое увидел»
17:34 · Россия. Премьер-лига
Мостовой - об Абаскале: Он в нашей стране отдыхает
17:28 · Россия. Премьер-лига
Джикия: «Сыграю ли с ЦСКА? Посмотрим»
17:18 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Спартака» Денисов: Судья ничего мне не объяснил, я посмотрел повтор — даже не было контакта
17:18 · Россия. Премьер-лига
Соболев: «Володька Быстров начнет рассказывать, что я плачу, но так и есть»
17:12 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Спартаку» в матче с «Химками» не хватило исполнительского мастерства»
17:11 · Россия. Премьер-лига
Как «Спартак» не смог обыграть «Химки» - видео видео
17:11 · Россия. Премьер-лига
Червиченко высказался о матче «Химки» - «Спартак»
Все новости
Рекомендуем