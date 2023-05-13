Орлов: «Семак почти на одном уровне с Романцевым»

Известный комментатор Геннадий Орлов сравнил главного тренера «Зенита» Сергея Семака с бывшим наставником «Спартака» Олегом Романцевым.

Напомним, Семак пять раз подряд приводил «Зенит» к чемпионскому титулу. По мнению Орлова, 47-летний специалист сейчас находится почти на том же уровне, что и Романцев, выигрывавший с «красно-белыми» чемпионат России восемь раз.

«Семак почти на одном уровне с Романцевым. Команда Романцева доминировала, команда Семак доминирует сейчас. «Зенит» создал систему, он долго к этому шёл. Были провалы с Луческу и Манчини, но пришёл Семак и хорошо влился», — приводит слова Орлова Sport24.

При этом журналист подчеркнул, что вершина тренерского мастерства Семака ещё впереди. Орлов считает, что для того, чтобы работать в Европе, российскому тренеру стоит лучше знать иностранные языки.

Свой ближайший матч «Зенит» проведёт сегодня, 13 мая, против «Краснодара». Начало — в 16:30 по московскому времени.