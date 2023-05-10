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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент не знает, сможет ли защитник «Краснодара» Кайо сыграть против «Зенита»

10 Мая 2023 • 16:47 Комментировать
Зенит
...
Краснодар
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13.05 16:30

Нето Хеновес, агент защитника «Краснодара» Кайо, поделился мнением о том, сыграет ли 27-летний бразилец в матче 27-го тура РПЛ против «Зенита».

Ранее сообщалось, что Кайо может пропустить игру с «Зенитом» из-за простуды. Отметим, что «сине-бело-голубые» уже обеспечили себе чемпионский титул по итогам текущего сезона.  

«Сыграет ли Кайо против «Зенита»? Не знаю, у меня пока нет новостей. Нужно подождать», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Матч «Зенит» — «Краснодар» состоится 13 мая. Начало игры запланировано на 16:30 по московскому времени. После 26 туров нынешнего розыгрыша чемпионата России «быки» занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 42 очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Кайо Панталеао
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ЗЕНИТ КРАСНОДАР
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