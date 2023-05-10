Агент не знает, сможет ли защитник «Краснодара» Кайо сыграть против «Зенита»

Нето Хеновес, агент защитника «Краснодара» Кайо, поделился мнением о том, сыграет ли 27-летний бразилец в матче 27-го тура РПЛ против «Зенита».

Ранее сообщалось, что Кайо может пропустить игру с «Зенитом» из-за простуды. Отметим, что «сине-бело-голубые» уже обеспечили себе чемпионский титул по итогам текущего сезона.

«Сыграет ли Кайо против «Зенита»? Не знаю, у меня пока нет новостей. Нужно подождать», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Матч «Зенит» — «Краснодар» состоится 13 мая. Начало игры запланировано на 16:30 по московскому времени. После 26 туров нынешнего розыгрыша чемпионата России «быки» занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 42 очка.