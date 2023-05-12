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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис — о «Зените»: «Никакого прогресса не будет, если один клуб будет доминировать на протяжении многих лет»

12 Мая 2023 • 13:29 Комментировать (1)
Зенит
...
Краснодар
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13.05 16:30

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о доминировании «Зенита» в РПЛ.

Напомним, в матче 26-го тура «сине-бело-голубые» обыграли «Спартак» (3:2) и досрочно выиграли чемпионат России. Этот успех стал для команды из Санкт-Петербурга уже пятым подряд.

По мнению Канчельскиса, из-за доминирования «Зенита» интерес к чемпионату России постепенно начнёт пропадать.

«Хочется, чтобы в РПЛ была интрига. Никакого прогресса не будет, если один клуб будет доминировать на протяжении многих лет. Сейчас в РПЛ интрига только в борьбе за выживание. Так должно быть и вверху таблицы», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Отметим, что за четыре тура до конца текущего розыгрыша РПЛ «Зенит» опережает второй ЦСКА на 13 очков. Свой ближайший матч петербуржцы проведут завтра, 13 мая, против «Краснодара». Начало — в 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Канчельскис
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Комментарии (1)
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ингерман
12 Мая 2023 в 13:34
ай да ево и так не будец.. тожа мне ума-палаца.. А-ха-ха-ха! )))
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