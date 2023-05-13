Веденеев: «Полагаю, что перед своими болельщиками футболисты «Зенита» не выйдут сачковать»

Бывший игрок «Зенита» Сергей Веденеев поделился ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ, в котором «сине-бело-голубые» примут на своём поле «Краснодар».

Напомним, что после победы в своём предыдущем матче над «Спартаком» (3:2) петербургская команда досрочно выиграла турнир. Веденеев предположил, что в противостоянии «Зенита» и «Краснодара» возможен любой исход.

«Полагаю, что перед своими болельщиками футболисты «Зенита» не выйдут сачковать. Может быть, будут играть с ещё большим настроением, чтобы всех порадовать. Надеюсь, «Краснодар» навяжет борьбу «Зениту», чтобы не было игры в одну калитку», — приводит слова Веденеева «Чемпионат».

Матч «Зенит» — «Краснодар» состоится сегодня, 13 мая. Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.